В Тульской области отметят Всемирный день НКО

Региональная Общественная палата проведёт День открытых дверей для руководителей и специалистов некоммерческих организаций.

К участию приглашаются все туляки, желающие связать свою жизнь с помощью людям и решением социальных проблем. Во вторник, 27 февраля, с 10.00 до 13.00 на вопросы представителей НКО будут отвечать специалисты Минюста, налоговой службы, Туластата, юристы и бухгалтеры. А затем гостей региональной Общественной палаты ждет экспертная сессия «Формирование стратегии развития НКО региона».

В среду, 28 февраля, в 11.00, для руководителей и бухгалтеров некоммерческих организаций пройдет вебинар, посвященный базовым документам, регламентирующим деятельность НКО, налогообложению и отчетности. Участники узнают, чем отличаются некоммерческие поступления в НКО от деятельности, приносящей доход.

Зарегистрироваться на вебинар можно здесь.

В это же день в бизнес-центре «Троицкий» специалист Ресурсного центра правительства Тульской области Татьяна Кулькова с 14.15 до 15.30 расскажет о документах, необходимых для участия в грантовых конкурсах. Регистрация на мероприятие – по ссылке.