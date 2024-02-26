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Тульское отделение Соцфонда расширило график приема граждан

Тульское отделение Соцфонда расширило график приема граждан

С марта офисы будут принимать посетителей в дополнительный день – последнюю субботу каждого месяца.

Прием граждан в эти дни будет осуществляться преимущественно по предварительной записи. Первым дополнительным днем приема станет 30 марта, которое в следующем месяце выпадает на субботу.

В этот день, как и в другие дополнительные дни обслуживания, клиентские службы Отделения СФР по Тульской области в Алексинском, Богородицком, Ефремовском, Кимовском, Киреевском, Узловском, Щекинском районах, а также в Туле, Донском и Новомосковске (ул. Комсомольская, 34-б), вести прием посетителей будут с 9 до 15 часов.

Клиентские службы в Арсеньевском, Белевском, Веневском, Воловском, Дубенском, Заокском, Каменском, Куркинском, Одоевском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Чернском и Ясногорском районах, а также в Новомосковске (ул. Мира, 1) и пос. Ленинском, в дополнительный день будут работать с 9 до 13 часов.

«Несмотря на то, что значительная часть услуг Социального фонда реализована в электронной форме, у граждан возникают вопросы, требующие личного обращения к специалистам клиентской службы. Это и оформление справок, и помощь с онлайн-сервисами и получение персональных консультаций и разъяснений. Особенно это актуально для работающих жителей региона, ведь теперь они смогут обратиться за услугами СФР в свой выходной день», — отметил управляющий Отделением СФР по Тульской области Андрей Филиппов.

Уточнить актуальное расписание работы клиентских служб с учетом всех изменений всегда можно по телефону контакт-центра 8 800 100-00-01 (звонок бесплатный).

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