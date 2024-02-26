Три футболиста «Арсенала» получили травмы на сборах

Фото пресс-службы ПФК "Арсенал".

Главный тренер «Арсенала» Александр Сторожук подвел итоги сборов в Турции.

— План сборов был выполнен в полном объеме. Матчи давали нам информацию, которая позволяет определять готовность игроков и, соответственно, вносить коррективы в их подготовку.

Игры также показали, что мы хорошо подготовлены физически. Не скажу, что все новички уже привыкли к нашим требованиям, но всё впереди.

Те позиции, которые нам хотелось усилить, надеюсь, оправдают себя, более конкретно покажет чемпионат. В дальнейшем мы продолжим искать варианты для усиления с прицелом на будущее, — цитирует Сторожука клубная пресс-служба.

По словам главного тренера, на сборах не обошлось без травмированных. В лазарете сейчас находятся Джонатан, Суханов и Вакулич.

— Для нас каждый из них — это большая потеря. Сроки их возвращения спрогнозировать очень сложно, — отметил Сторожук.

Также он заявил, что команда возвращается в Тулу с хорошим настроением. И заверил, что «Арсенал» весной будет радовать болельщиков своей игрой.