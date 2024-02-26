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В Тульской области член избиркома спасла человека
Фото Избирком.

В Тульской области член избиркома спасла человека

Событие произошло 25 февраля в поселке Белая Гора Плавского района Тульской области.

При обходе избирателей в рамках проекта «ИнформУИК» член участковой избирательной комиссии № 1810 Татьяна Ивлева проявила бдительность и спасла жительницу поселка.

Позвонив в квартиру, Татьяна услышала шорох за дверью, который продолжался долго. Она заподозрила что-то неладное. Пыталась выяснить через закрытую дверь, что случилось, нужна ли помощь медицинских работников, но никто не отвечал.

Тогда она попросила соседей связаться с сыном хозяйки квартиры. Сын приехал, вызвал скорую помощь. Женщину отвезли в больницу. У неё случился ишемический инсульт, в настоящее время она находится в реанимации. Сын передал свою благодарность Татьяне. Если бы не ее бдительность, то он приехал бы навестить маму только через пару дней.

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