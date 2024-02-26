  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульская область вошла в Московский военный округ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульская область вошла в Московский военный округ
Фото Алексея Пирязева.

Тульская область вошла в Московский военный округ

Соответствующий указ подписал президент РФ.

Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России. Так, упраздняется Западный военный округ. Вместо него создаются Ленинградский и Московский военные округа.

В Ленинградский военный округ вошли: Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.

В Московский: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, город Москва.

Южный военный округ в административных границах Республики Адыгея, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Луганской Народной Республики, Республики Северная Осетия - Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей, г. Севастополя.

photo_2024-02-26_15-53-21.jpgphoto_2024-02-26_15-53-21 (2).jpg

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 16:27 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Московский военный округ
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле за неделю почти 2000 человек заболели гриппом и ОРВИ
В Туле за неделю почти 2000 человек заболели гриппом и ОРВИ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.