Тульская область вошла в Московский военный округ

Фото Алексея Пирязева.

Владимир Путин подписал указ о военно-административном делении России. Так, упраздняется Западный военный округ. Вместо него создаются Ленинградский и Московский военные округа.

В Ленинградский военный округ вошли: Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.

В Московский: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, город Москва.

Южный военный округ в административных границах Республики Адыгея, Республики Дагестан, Донецкой Народной Республики, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Крым, Луганской Народной Республики, Республики Северная Осетия - Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской, Волгоградской, Запорожской, Ростовской и Херсонской областей, г. Севастополя.