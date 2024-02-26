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В Туле сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем Toyota Land Cruiser Prado
Фото из архива Myslo.

В Туле сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем Toyota Land Cruiser Prado

Нарушителем оказался 18-летний парень.

Вечером 24 февраля инспекторы ГИБДД обратили внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который проехал перекресток улиц Советской и Ф. Энгельса на запрещающий сигнал светофора. 

Экипаж ДПС направился за нарушителем. Неоднократные требования автоинспекторов об остановке транспортного средства водитель Toyota игнорировал и попытался скрыться.

— За время непродолжительного преследования нарушитель, не сбавляя скорости, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где это запрещено Правилами дорожного движения. На Красноармейском проспекте автомобиль заехал на прилегающую территорию, где и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, — рассказали в УГИБДД по Тульской области.

За рулем внедорожника находился
18-летний туляк. Молодой человек был пьян (0,683 мг/л).

В отношении него были составлены следующие административные материалы:

  • по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»;
  • по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства»;
  • по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»;
  • по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора».

Водитель был отстранен от управления транспортным средством.

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