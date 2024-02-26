В Туле сотрудники ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем Toyota Land Cruiser Prado

Фото из архива Myslo.

Вечером 24 февраля инспекторы ГИБДД обратили внимание на автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, который проехал перекресток улиц Советской и Ф. Энгельса на запрещающий сигнал светофора.

Экипаж ДПС направился за нарушителем. Неоднократные требования автоинспекторов об остановке транспортного средства водитель Toyota игнорировал и попытался скрыться.

— За время непродолжительного преследования нарушитель, не сбавляя скорости, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где это запрещено Правилами дорожного движения. На Красноармейском проспекте автомобиль заехал на прилегающую территорию, где и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, — рассказали в УГИБДД по Тульской области.

За рулем внедорожника находился

18-летний туляк. Молодой человек был пьян (0,683 мг/л).

В отношении него были составлены следующие административные материалы:

по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»;

по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства»;

по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения»;

по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора».

Водитель был отстранен от управления транспортным средством.