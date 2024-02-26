  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле за неделю почти 2000 человек заболели гриппом и ОРВИ - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле за неделю почти 2000 человек заболели гриппом и ОРВИ
Фото Алексея Пирязева.

В Туле за неделю почти 2000 человек заболели гриппом и ОРВИ

Заболеваемость ниже эпидемического порога.

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрирован 3931 случай ОРВИ и гриппа, что ниже эпидемического порога на 60% и ниже уровня предыдущей недели на 19%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По Туле заболеваемость за неделю составила 1919 случаев ОРВИ и гриппа. Это ниже эпидемического порога на 61% и ниже уровня предыдущей недели на 17%.

Кроме того, за прошедшую неделю в области зарегистрировано 18 случаев заболевания гриппом, в том числе у 4 детей и 4 лиц старше 65 лет. Госпитализирован один человек. Все заболевшие не были привиты против гриппа.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Фотограф:
сегодня, в 16:11 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
гриппОРВИ
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область вошла в Московский военный округ
Тульская область вошла в Московский военный округ
«Моем автобусы вместе с кондукторами»: водители «Тулагорэлектротранс» пожаловались на условия работы
«Моем автобусы вместе с кондукторами»: водители «Тулагорэлектротранс» пожаловались на условия работы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.