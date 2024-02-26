В Туле за неделю почти 2000 человек заболели гриппом и ОРВИ

Фото Алексея Пирязева.

На прошедшей неделе в Тульской области зарегистрирован 3931 случай ОРВИ и гриппа, что ниже эпидемического порога на 60% и ниже уровня предыдущей недели на 19%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

По Туле заболеваемость за неделю составила 1919 случаев ОРВИ и гриппа. Это ниже эпидемического порога на 61% и ниже уровня предыдущей недели на 17%.

Кроме того, за прошедшую неделю в области зарегистрировано 18 случаев заболевания гриппом, в том числе у 4 детей и 4 лиц старше 65 лет. Госпитализирован один человек. Все заболевшие не были привиты против гриппа.