Спускалась с горы и сломала руку: в Челябинской области спасатели на снегоходе эвакуировали тулячку

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53-летняя тулячка получила травму в национальном парке «Таганай» в Челябинской области. 23 февраля, возвращаясь к приюту Белый ключ, во время спуска с крутого горного склона женщина оступилась и упала.

— Стараясь удержаться и остановить скольжение вниз, она выставила руку, а когда первый шок прошёл, стало понятно, что травма серьёзная. Острая боль, нарастающая опухоль требовали оперативной помощи врачей, — рассказали в поисково-спасательной службе Челябинской области.

На место ЧП прибыли спасатели, они осмотрели пострадавшую и оказали первую помощь. На снегоходе женщину эвакуировали до Центральной усадьбы, где уже ждала машина скорой помощи.