Погода в Туле 27 февраля: до +1 и сильный ветер

Фото из архива Myslo

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, до 11 метров в секунду. Температура ночью — от -9 до -4, днем — от -4 до +1. Атмосферное давление — 755-760 мм рт. ст.