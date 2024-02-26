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Погода в Туле 27 февраля: до +1 и сильный ветер
Фото из архива Myslo

Погода в Туле 27 февраля: до +1 и сильный ветер

По прогнозам синоптиков, осадков не ожидается.

Во вторник в регионе сохранится переменная облачность. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер южный, до 11 метров в секунду. Температура ночью — от -9 до -4, днем — от -4 до +1. Атмосферное давление — 755-760 мм рт. ст.

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сегодня, в 07:00 +5
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