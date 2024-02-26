В Заречье определили самых сильных юных спортсменов

Фотографии предоставлены организаторами соревнований.

Турнир, в котором приняли участие более 20 юных туляков, прошёл в тренажерном зале, оборудованном на средства Фонда президентских грантов.

Программа состояла из трёх упражнений: подтягивание на турнике с блином 5 кг, жим штанги лежа от груди на максимальное количество повторений и вертикальная тяга максимального веса в блочном тренажере.

В последнем упражнении ребятам давалось три попытки и возможность самостоятельно заявить вес. После завершения турнира лучшие спортсмены в своих весовых категориях получили сувениры и сладкие подарки.