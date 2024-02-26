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В Заречье определили самых сильных юных спортсменов
Фотографии предоставлены организаторами соревнований.

В Заречье определили самых сильных юных спортсменов

Тематические соревнования, приуроченные ко Дню защитника Отечества, состоялись в клубе «Чемпион».

Турнир, в котором приняли участие более 20 юных туляков, прошёл в тренажерном зале, оборудованном на средства Фонда президентских грантов.

Программа состояла из трёх упражнений: подтягивание на турнике с блином 5 кг, жим штанги лежа от груди на максимальное количество повторений и вертикальная тяга максимального веса в блочном тренажере.

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В последнем упражнении ребятам давалось три попытки и возможность самостоятельно заявить вес. После завершения турнира лучшие спортсмены в своих весовых категориях получили сувениры и сладкие подарки.

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