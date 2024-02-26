«Моем автобусы вместе с кондукторами»: водители «Тулагорэлектротранс» пожаловались на условия работы

Фото Юлии Королевой

Водители МКП «Тулагорэлектротранс» пожаловались администрации Тулы на грязь в салонах муниципального транспорта. Со слов работников, в гараже перестали мыть автобусы. Обращение они опубликовали в соцсетях.

«Есть исключения, когда мойщики готовы помыть салон автобуса из шланга, из которого льется маленькая струйка воды, но им нужно за это заплатить», — сказано в тексте обращения.

В случае, если мойщики все-таки начинают мыть салон, на въезде в гараж образовывается пробка. Выход один: водители приходят на полтора часа раньше до выезда на линию и моют салон вместе с кондуктором.

«Про валидаторы — отдельная тема. Выдают с утра с севшими аккумуляторами, пауэрбанки выдают только полнодневным сменам. На новые автобусы с утра не выдают антифриз. В один прекрасный момент, мы просто перекроем автобусами выезд из гаража, не надо делать из нас скот. Надеемся вы сможете разобраться в данном бардаке», — пишут водители.

В администрации Тулы данное обращение прокомментировали:

— По информации МКП «Тулагорэлектротранс», факты, указанные в публикации, не нашли своего подтверждения. Уборка и контроль технического состояния подвижного состава предприятия осуществляются на постоянной основе.

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