На нескольких улицах в Туле начался ямочный ремонт

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В городской администрации напомнили, что асфальтобетон можно укладывать при низких температурах воздуха, до -10°С.

В Туле ведут аварийно-восстановительный ремонт дорожного полотна. Сегодня, 26 февраля, работы выполняют на ул. Щегловская Засека, Калужском шоссе, Литейной, Дульной, Буденного, проспекте Ленина, в Новомедвенском проезде и др.

Рабочие проводят ямочный ремонт, заделывают швы и трещины. В работах задействованы 3 бригады МКУ «ЦО ДТД г. Тулы» и 5 бригад подрядных организаций.

На прошлой неделе ямочный ремонт выполнили на ул. Луначарского, Хворостухина, Дульной, Восточном обводе, Фрунзе, Революции, Варваровском проезде, Л. Толстого и др. С начала 2024 года устранены дефекты асфальтобетонного покрытия на площади около 7 тысяч квадратных метров.

В администрации напомнили, что при минусовых температурах используется литой асфальтобетон. Рабочая температура смеси перед укладкой более 200 градусов, благодаря чему работы по ее укладке можно производить при сравнительно низких температурах воздуха, до -10°С.

Для увеличения производительности работ, а также недопущения заторовых и предзаторовых ситуаций ремонт проводится преимущественно в ночное время суток.