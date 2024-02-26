  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На нескольких улицах в Туле начался ямочный ремонт - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На нескольких улицах в Туле начался ямочный ремонт
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На нескольких улицах в Туле начался ямочный ремонт

В городской администрации напомнили, что асфальтобетон можно укладывать при низких температурах воздуха, до -10°С.

В Туле ведут аварийно-восстановительный ремонт дорожного полотна. Сегодня, 26 февраля, работы выполняют на ул. Щегловская Засека, Калужском шоссе, Литейной, Дульной, Буденного, проспекте Ленина, в Новомедвенском проезде и др.

Рабочие проводят ямочный ремонт, заделывают швы и трещины. В работах задействованы 3 бригады МКУ «ЦО ДТД г. Тулы» и 5 бригад подрядных организаций. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (5).jpg

На прошлой неделе ямочный ремонт выполнили на ул. Луначарского, Хворостухина, Дульной, Восточном обводе, Фрунзе, Революции, Варваровском проезде, Л. Толстого и др. С начала 2024 года устранены дефекты асфальтобетонного покрытия на площади около 7 тысяч квадратных метров.

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c (1).jpg

В администрации напомнили, что при минусовых температурах используется литой асфальтобетон. Рабочая температура смеси перед укладкой более 200 градусов, благодаря чему работы по ее укладке можно производить при сравнительно низких температурах воздуха, до -10°С. 

8ef1b78ef551488a260b0753c523292c.jpg

Для увеличения производительности работ, а также недопущения заторовых и предзаторовых ситуаций ремонт проводится преимущественно в ночное время суток.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 15:55 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ямочный ремонт
 

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Моем автобусы вместе с кондукторами»: водители «Тулагорэлектротранс» пожаловались на условия работы
«Моем автобусы вместе с кондукторами»: водители «Тулагорэлектротранс» пожаловались на условия работы
Массовое ДТП на М4 в Тульской области: из-за пробки пустили альтернативное движение
Массовое ДТП на М4 в Тульской области: из-за пробки пустили альтернативное движение
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.