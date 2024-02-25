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В Туле число вакансий для курьеров увеличилось в 4,3 раза
Фото freepik.com

В Туле число вакансий для курьеров увеличилось в 4,3 раза

Авито Работа и Salary Index подготовили исследование об изменениях рынка труда в сегменте курьерской доставки в Туле.

По данным Авито Работы, в Туле в 2023 году число вакансий для курьеров выросло в 4,3 раза по сравнению с прошлым годом. В столице спрос на этих специалистов вырос на 61% год к году. 

В Туле средняя предлагаемая зарплата курьера в 2023 года выросла на 7% и достигла 80 000 рублей в месяц. Согласно информации Компании Salary Index, по стране средняя зарплата пешего курьера составила 70 625 рублей. Зарплата автокурьера по России — 82 124 рубля в среднем, а в столице — 96 395 рублей. 

— Курьеры — один из самых востребованных массовых профилей, особенно в праздничные дни. Речь идет о новом годе, 1 сентября, 8 марта, 23 февраля и так далее. Развитие онлайн торговли и локдаун изменили наше потребительское поведение. Онлайн площадки предлагают более широкий ассортимент, это возможность не ездить в магазины, а сделать все из дома. Но в праздники студенты, которые совмещают работу и учебу, сдают сессию, а жители других регионов уезжают домой, чтобы провести их с семьей. Высокий спрос и малое количество кандидатов создают ситуацию для очень высоких заработных плат, о которых так любят говорить поставщики услуг. Но ажиотаж проходит и до следующего праздничного периода средние заработные платы высокие, но не такие шокирующие, как об этом пишут, — говорит Екатерина Ивашкевич, операционный директор Salary Index. 
 

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