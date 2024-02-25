В Туле прошли областные соревнования по спортивному метанию ножа

Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

Турнир был посвящен Дню защитника Отечества.

Активное участие приняли ученики военно-патриотических организаций, студенты социально-технологического колледжа, члены областной Федерации спортивного метания ножа «Ратмир».



Дмитрий Шелков занял место на дистанции 5 метров.



Призерами стали: Котов Илья, Седов Роман, Медведев Александр, Феклисова Кристина, Маркова Анна, Захарова Елена, Тарасов Валерий, Перминов Сергей, Перминова Наталья, Галанин Александр, Яловенко Екатерина, Абрящикова Яна, Умаева Вероника, Мыскин Дмитрий, Сафронов Артем, Щеголев Илья, Васильева Анжелика, Веднинов Руслан, Моисеева Наиля.



Представительница «Ратмир» Елисеева Елена заняла первое место на дистанции 3 метра и выполнила норматива КМС.