Фото Школы танцев Look At Me.

Тульские танцоры прошли отбор на чемпионат мира в Чехии

Российский этап состоялся 24 февраля в Орле.

Юные танцоры из школы танцев Look At Me блестяще выступили на Кубке мира DANCE WORLD CUP — 2024. — Наша сборная школы команда LIL LAM представила свой новый номер и заняла второе место, тем самым пройдя отбор на чемпионат мира, который состоится в Чехии летом, — рассказал Myslo Сергей Замотин, хореограф школы танцев Look At Me. — Поздравляем наших крутышек со сногсшибательными результатом! И ждем новых побед.

