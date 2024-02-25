Тульского певца Аркадия Хоралова обманули на 250 тысяч долларов

В своих несчастьях Хоралов винит банкира Владимира Романова, с которым познакомился в Туле больше 20 лет назад.

В 2003 году приятель предложил музыканту купить квартиру в строящемся доме в Москве, но оформил жилье на себя. Друзья подписали договор и Аркадий Хоралов начал выплачивать за жилье деньги.

Дружба между музыкантом и банкиром дала трещину в 2008 году, когда у Романова начались большие проблемы с бизнесом из-за мирового финансового кризиса.

В 2013 году Аркадий Хоралов выплатил остаток долга и выкупил квартиру, но Романов не написал расписку и не оформил квартиру на Хоралова.

Адвокат композитора Алина Гарина отметила, что необходимо было сделать сразу при покупке квартиры: «В данном случае должен был оформляться договор купли-продажи. А перед ним предварительный договор купли-продажи, который никто не заключил. Аркадий Дмитриевич и Романов на словах договорились, так, как были друзьями».

Подробную историю рассказали наши коллеги из издания «Аргументы и факты».