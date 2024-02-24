В «Тула-Арене» стартовали соревнования детской лиги дзюдо «Триумф ENERGY»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В состязаниях принимают участие 70 юношеских команд в семи дивизионах: Сибирском, Уральском, Центральном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном. Это порядка 1000 спортсменов в возрасте до 15 лет.

В Центральном дивизионе за выход в финал соревнуются команды из Тулы, Москвы, Рязани, Липецка, Твери, Воронежа, Белгорода, Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Владимирской областей и из Республики Беларусь.

Команда, занявшая первое место по итогам трех туров, получит путевку в суперфинал, который пройдет в мае на федеральной территории «Сириус».