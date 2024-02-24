  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Спорт
  4. В «Тула-Арене» стартовали соревнования детской лиги дзюдо «Триумф ENERGY» - Новости тульского спорта - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В «Тула-Арене» стартовали соревнования детской лиги дзюдо «Триумф ENERGY»
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В «Тула-Арене» стартовали соревнования детской лиги дзюдо «Триумф ENERGY»

24 февраля в спортцентре «Тула-Арена» состоялось открытие первого этапа второго тура Центрального дивизиона детской лиги дзюдо.

В состязаниях принимают  участие 70 юношеских команд в семи дивизионах: Сибирском, Уральском, Центральном, Приволжском, Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном. Это порядка 1000 спортсменов в возрасте до 15 лет.

20240224010401_IMG_5656.JPG

В Центральном дивизионе за выход в финал соревнуются команды из Тулы, Москвы, Рязани, Липецка, Твери, Воронежа, Белгорода, Санкт-Петербурга, Московской, Калужской, Владимирской областей и из Республики Беларусь.

Команда, занявшая первое место по итогам трех туров, получит путевку в суперфинал, который пройдет в мае на федеральной территории «Сириус».

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 18:00 0
Другие статьи по темам
Событие
соревнованиядетское дзюдо
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Мясново на дороге сняли «занимательное» видео
В Мясново на дороге сняли «занимательное» видео
Тульского певца Аркадия Хоралова обманули на 250 тысяч долларов
Тульского певца Аркадия Хоралова обманули на 250 тысяч долларов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.