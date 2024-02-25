В Тульской области выберут лучших профессионалов в разных отраслях

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Чемпионат стартует 26 февраля в 11.00 в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий.

Соревнования регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» пройдут в нашем регионе с 26 февраля по 1 марта.

— Чемпионаты — уникальная площадка, которая объединяет конкурсантов, демонстрирующих свои профессиональные навыки, и представителей предприятий, транслирующих реальные требования к квалифицированным специалистам. Такое взаимодействие позволяет готовить профессионалов с учетом запросов экономики и совершенствовать систему подготовки кадров. Желаем всем участникам соревнований удачи, не бойтесь проявить себя и верьте в свои силы! — отметила Ксения Калугина, начальник Дирекции развития профессионального мастерства Института развития профессионального образования.

343 конкурсанта продемонстрируют свои профессиональные навыки по 46 основным и 5 юниорским компетенциям, востребованным на территории региона.

— Впервые проведенный в прошлом году Чемпионат «Профессионалы» показал высокую степень вовлеченности молодежи региона в чемпионатное движение. Участниками был показан впечатляющий уровень профессиональной подготовки и желание совершенствовать свои навыки. Активно к соревнованиям подключаются предприятия-партнеры, которые предоставляют победителям и призёрам соревнований возможность стажировки и трудоустройства по выбранной профессии. Региональный этап Чемпионата «Профессионалы» станет настоящим праздником мастерства, — отметила министр образования Тульской области Оксана Осташко.

Участниками соревнований стали школьники от 14 лет и студенты СПО. Во время выполнения заданий участникам предстоит проявить свои умения, которые были получены в процессе обучения и подготовки к состязаниям.

В успешном проведении соревнований заинтересованы и предприятия региона, представители которых помогают в разработке конкурсных заданий и подготовке площадок, а также оценивают деятельность конкурсантов.