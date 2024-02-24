Диспетчер - тулячке, которая прождала автобус 2 часа: «Не остановился? Ждите следующий!»

Фото расписания автобуса на остановке "Ул. Сурикова".

Тулячка Оксана В. о 12-м автобусе: «не ожидала, что за 10 лет городской транспорт так сильно деградировал».

Жительница Привокзального округа Тулы Оксана В. пожаловалась в администрацию на автобус № 12.

— 22 февраля в 14.15 пришла с детьми на остановку «Ул. Сурикова». В 14.30 мимо нас проскочил 12 автобус (номер машины 116), причем на остановке ещё были люди, которые его ждали. Звоню диспетчеру о произошедшей ситуации, а мне говорят, что водители имеют право не останавливаться на остановках в силу каких-то там причин, и, мол, «вместо того, чтобы ругаться, ждите следующий автобус, он скоро приедет». Также диспетчер уточнила, что сегодня все 7 автобусов на маршруте. И интервал движения должен быть в среднем 15 мин.

В итоге ни следующего, ни ещё четырех автобусов не было. В итоге уехали мы в 16.10!

Два часа ожидания автобуса на улице, с учётом должного расписания интервала в 15 мин!!! Два новых автобуса остались на конечной РТИ и стали ожидать 2.5 часа для выхода в следующее свое время. Ребят так нельзя, это просто не допустимо для туристической столицы, для оружейной столицы. Этот автобус обеспечивает транспортную доступность в ведущие и важные заводы ОПК. Почему такая безответственность?

Как рассказала Оксана Myslo, автобусы 12 маршрута очень сильно подводят:

— У меня брат ездит на «Штамп» с поселка Молодежный. И он уже на 12-й автобус даже не рассчитывает. Ездит на Веневском автобусе на 5.50, хотя на работу ему к 7.00. А те, кто так рано не может выезжать постоянно, опаздывают и пишут объяснительные. Со слов брата, к кому только сотрудники ни обращались, даже коллективные обращения писали! Ситуация на одну неделю стабилизировалась, но потом все вернулось на круги своя.