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Диспетчер - тулячке, которая прождала автобус 2 часа: «Не остановился? Ждите следующий!»
Фото расписания автобуса на остановке "Ул. Сурикова".

Диспетчер - тулячке, которая прождала автобус 2 часа: «Не остановился? Ждите следующий!»

Тулячка Оксана В. о 12-м автобусе: «не ожидала, что за 10 лет городской транспорт так сильно деградировал».

Жительница Привокзального округа Тулы Оксана В. пожаловалась в администрацию на автобус № 12.

— 22 февраля в 14.15 пришла с детьми на остановку «Ул. Сурикова». В 14.30 мимо нас проскочил 12 автобус (номер машины 116), причем на остановке ещё были люди, которые его ждали. Звоню диспетчеру о произошедшей ситуации, а мне говорят, что водители имеют право не останавливаться на остановках в силу каких-то там причин, и, мол, «вместо того, чтобы ругаться, ждите следующий автобус, он скоро приедет». Также диспетчер уточнила, что сегодня все 7 автобусов на маршруте. И интервал движения должен быть в среднем 15 мин.

В итоге ни следующего, ни ещё четырех автобусов не было. В итоге уехали мы в 16.10! 

Два часа ожидания автобуса на улице, с учётом должного расписания интервала в 15 мин!!! Два новых автобуса остались на конечной РТИ и стали ожидать 2.5 часа для выхода в следующее свое время. Ребят так нельзя, это просто не допустимо для туристической столицы, для оружейной столицы. Этот автобус обеспечивает транспортную доступность в ведущие и важные заводы ОПК. Почему такая безответственность?

Как рассказала Оксана Myslo, автобусы 12 маршрута очень сильно подводят:

— У меня брат ездит на «Штамп» с поселка Молодежный. И он уже на 12-й автобус даже не рассчитывает. Ездит на Веневском автобусе на 5.50, хотя на работу ему к 7.00. А те, кто так рано не может выезжать постоянно, опаздывают и пишут объяснительные. Со слов брата, к кому только сотрудники ни обращались, даже коллективные обращения писали! Ситуация на одну неделю стабилизировалась, но потом все вернулось на круги своя.

— Просто так случилось, что мое авто на ремонте. И я честно не ожидала, что за 10 лет городской транспорт так сильно деградировал, — заключила тулячка.

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