Тульский АКМ разгромил нефтекамский «Торос» - 6:2

Фото АКМ.

В первом матче плей-офф ВХЛ наши хоккеисты вышли вперед в серии против «Тороса».

Первый период начался. Традиционно для плей-офф было много стычек, инициатива с первых минут была у АКМ, однако счет открыли гости — усилиями Ильдара Абдеева.

После пропущенной шайбы у туляков было еще больше моментов, однако сравнять счет получилось лишь в большинстве после мощного броска Игоря Мясищева.

Через 2 минуты после этого — удаление у хозяев, его реализовал Кирилл Маслов. 1:2 перед второй двадцатиминуткой в пользу «Тороса».

Во втором отрезке игры туляки сохранили натиск и количество атак. Подопечные Сергея Решетникова забросили 3 шайбы меньше чем за 5 минут. Дважды отличился Максим Лазарев и Максим Рассейкин. Но и на этом голы не закончились. Под занавес периода отличился Даниил Аноп. 5:2 — хорошее преимущество тульской команды перед третьим периодом.

Заключительный отрезок матча был не таким богатым на события и опасные моменты. АКМ грамотно выстроили оборону, «Торосу» лишь изредка удавалось проводить атаки, на последнем рубеже выручал Денис Попов.

Игра у гостей не складывалась, тренерский штаб нефтекамцев решил заменить вратаря на шестого полевого. Но и это не сработало: Максим Мальцев перехватил шайбу в чужой зоне и отправил ее в пустые ворота.

6:2 — волевая победа АКМ.

Статистика матча

Броски: 83-31; Броски в створ: 51-18; Голы: 6-2; Вбрасывания: 31-24; Блокированные броски: 6-17; Силовые приемы: 9-15; Отборы: 1-0; Потери: 0-1; Перехваты: 8-3; Время в атаке: -; Штраф: 11-11

0:1 — 02:25 — Ильдар Абдеев (Илья Корнеев, Егор Дубровский)

1:1 — 15:00 — Игорь Мясищев (Илья Шипов, Максим Мальцев)

1:2 — 19:04 — Кирилл Маслов (Виталий Каменев, Илья Корнеев)

2:2 — 26:35 — Максим Лазарев (Александр Комаристый, Владислав Рыбаков)

3:2 — 28:01 — Максим Рассейкин (Максим Казаков, Андрей Виноградов)

4:2 — 31:22 — Максим Лазарев (Александр Комаристый, Андрей Виноградов)

5:2 — 39:37 — Даниил Аноп (Денис Почивалов)

6:2 — 56:16 — Максим Мальцев

Главный тренер ХК «Торос», Владимир Гусев:

— Первый период не был выдающимся, хоть мы и вели в счете. Второй отрезок встречи был провальным. В третьем соперник играл по счету, грамотно сыграл в обороне — не допускал ошибок. Проиграна первая игра, плей-офф у нас длится до 4-х побед. Готовимся к завтрашнему матчу.



Главный тренер АКМ, Сергей Решетников:

— Эмоции перехлестывали, но ребята справились, молодцы. Надо быстрее восстановиться и подготовиться к завтрашней игре. Поэтому с победой даже не поздравляем, это маленький шаг к нашей мечте.

