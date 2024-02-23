Для автошкол ужесточатся требования по получению лицензий

Теперь автошколы должны получить от ГИБДД заключение о соответствии их учебно-материальной базы программам подготовки водителей. В противном случае они будут лишены лицензий. Об утвержденных правительством РФ нововведениях сообщает ТАСС .

Такая мера улучшит качество подготовки будущих водителей и повысит безопасность дорожного движения. Изменения вступят в силу с 1 апреля.

– Постановление подготовлено для реализации новых норм федерального закона "О безопасности дорожного движения", которые были приняты в июле 2023 года, – сообщает источник.

Напомним, с 1 апреля также увеличится порог штрафных баллов на экзаменах по получению водительских прав.