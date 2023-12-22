В России изменены правила сдачи экзамена на водительские права

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С 1 апреля 2024 года оценка «не сдал» будет эквивалентна 7 баллам, а не 5.

МВД России подготовило изменения в регламент проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Среди главных изменений — увеличение порога штрафных баллов. Если раньше экзаменуемый получал оценку «не сдал» за 5 баллов, то в 2024 году порог увеличится до 7.

Нововведения коснутся перечня для отказа в допуске к экзамену. Теперь отказать смогут тем, кто не имеет права водить автомобиль и был ранее подвергнут наказанию за управление транспортным средством (ТС) в состоянии опьянения либо отказался от медосвидетельствования. Данные лица не будут допускаться к сдаче экзаменов и не смогут получить водительское удостоверение до истечения срока, в течение которого они считаются подвергнутыми административному наказанию.

Планируется расширить основания для приостановки госуслуги по проведению экзаменов и выдаче водительских прав. Это грозит тем, у кого в процессе сдачи экзаменов истек срок действия паспорта или медицинской справки об отсутствии противопоказаний к управлению ТС. Госуслугу приостановят до момента предъявления действующих документов.

— Не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата, — пишет источник.

Планируется, что изменения вступят в силу с 1 апреля 2024 года.