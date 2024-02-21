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Супруги из Тулы отметили 70-летие семейной жизни
Фото: комитет по делам ЗАГС Тульской области.

Супруги из Тулы отметили 70-летие семейной жизни

Анатолий Михайлович и Любовь Федоровна Карповы стали мужем и женой 17 февраля 1954 года.

В Туле чествовали юбиляров супружеской жизни. Анатолий Михайлович и Любовь Федоровна Карповы отметили 70 лет со дня свадьбы. Они поженились 17 февраля 1954 года.

С таким редким юбилеем, с «благодатной» свадьбой, Карповых поздравила начальник отдела ЗАГС по городу Туле Лариса Чугунова. Она вручила юбилярам поздравительное письмо и памятный подарок «Летопись семьи» от губернатора Тульской области.

Супружеская пара поставила подписи в «Почетной книге юбиляров», тем самым дав согласие вместе быть до «коронной» свадьбы — 75-летнего юбилея.

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