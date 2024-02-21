  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Из-за вывоза снега на улице Михеева ограничат движение транспорта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Из-за вывоза снега на улице Михеева ограничат движение транспорта

Из-за вывоза снега на улице Михеева ограничат движение транспорта

Будьте внимательны.

21 февраля с 21.00 до 6.00 22 февраля в Туле на улице Михеева на участке от улицы Тимирязева до ул. Перекопской (четная сторона) будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

А с 21.00 22 февраля до 6.00 23 февраля эти же ограничения будут действовать на нечетной стороне того же участка. Это связано с уборкой и вывозом снега с проезжей части.

В период вводимых ограничений будет изменена схема движения автобусного маршрута № 55 в части исключения проезда по ул. Михеева и трамвайных маршрутов № 12, 13 в части проезда по ул. Болдина, ул. Оружейной, ул. Фридриха Энгельса.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:20 +2
Другие статьи по темам
Прочее
уборка снегаТулаулица Михееваограничение движениявывоз снега

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка
ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка
Супруги из Тулы отметили 70-летие семейной жизни
Супруги из Тулы отметили 70-летие семейной жизни
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.