Из-за вывоза снега на улице Михеева ограничат движение транспорта

21 февраля с 21.00 до 6.00 22 февраля в Туле на улице Михеева на участке от улицы Тимирязева до ул. Перекопской (четная сторона) будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

А с 21.00 22 февраля до 6.00 23 февраля эти же ограничения будут действовать на нечетной стороне того же участка. Это связано с уборкой и вывозом снега с проезжей части.

В период вводимых ограничений будет изменена схема движения автобусного маршрута № 55 в части исключения проезда по ул. Михеева и трамвайных маршрутов № 12, 13 в части проезда по ул. Болдина, ул. Оружейной, ул. Фридриха Энгельса.