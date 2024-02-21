Синоптик Вильфанд назвал чепухой прогноз об аномальной жаре предстоящим летом

Фото Алексея Пирязева.

По его словам, вероятность этого события очень мала.

Ранее «Известия» со ссылкой на синоптиков сообщили, что лето 2024 года в России станет самым жарким за всю историю наблюдений. По предварительным прогнозам, уже в июне температура ожидается на 7 градусов выше нормы. +35 градусов прогнозируют в Москве, Твери, Калуге, Калининграде.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал такой прогноз чепухой.

— Это чепуха. После таких прогнозов плечами пожимать, да и только. Вероятность этого события очень мала. Я думаю, это написал кто-то, кто не сильно знаком с научными исследованиями, — заявил Вильфанд в интервью News.ru.

По его словам, зимой нельзя надежно прогнозировать, каким будет лето. Не существует научных методов для долгосрочного прогноза экстремальных событий.