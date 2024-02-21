Роспотребнадзор помог вернуть тулячке деньги за несостоявшийся отдых

В 2021 году тулячка заключила договор стоимостью 86 500 рублей на оказание туристических услуг (туроператор ООО «Анекс Туризм»).

Однако до начала тура муж женщины заболел, в связи с чем путешествие оказалось невозможным. Тулячка сразу же написала заявление об аннулировании тура, однако «Анекс Туризм» возвратил женщине всего 13 800 рублей. Остальные деньги они посчитали понесенными затратами.

По иску регионального Роспотребнадзора суд взыскал с фирмы невозвращенные вовремя деньги, а так же неустойку в 37 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в 5000 рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 37 тысяч рублей.