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Синоптики: лето 2024 года будет самым жарким за всю историю наблюдений
Фото из архива Myslo.

Синоптики: лето 2024 года будет самым жарким за всю историю наблюдений

Ожидается жара до +35 градусов.

Лето в России станет самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на синоптиков.

По предварительным прогнозам, уже в июне температура ожидается на 7 градусов выше нормы. +35 градусов прогнозируют в Москве, Твери, Калуге, Калининграде. Кроме того, рекорды ожидаются на Дальнем Востоке, Урале, в республиках Северного Кавказа, в Сибири, а также в регионах Поволжья.

По словам метеорологов, погодные аномалии ожидаются по всему миру. Это следствие влияния на климат теплового явления Эль-Ниньо.

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