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Жители Новомосковска устали от «круглогодичной кладбищенской выставки»

Жители Новомосковска устали от «круглогодичной кладбищенской выставки»

Люди жалуются на «беспардонную» рекламу городской ритуальной службы, расположенной на улице Космонавтов.

Соответствующий пост жители города опубликовали в соцсетях:

«Ритуальные услуги — это сфера, где нужен такт, деликатность и определенная строгость в оформлении. Так нет, лепят оголтелые зазывалки, как из газет 90-х годов, еще и в полдома высотой.

Ждут, что аппетит на похороны разыграется у случайного прохожего? Людям противно жить посреди кладбища, район и так мрачный. Вся работающая реклама давно уже в интернете, дозрейте! А здание подобного назначения должно быть оформлено скромно.

Мало того, беспардонность могильных дельцов не знает границ, додумались выставлять надгробные плиты с именами и портретами знаменитых актеров (также выставляют и плиты обычных людей). А их семьи вам давали разрешение на такую бессовестную акцию? Совсем уже границ не видите?»

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Отметим, что в комментариях мнения горожан разделились: кто-то поддерживает автора поста, а кто-то, напротив, просит людей быть менее впечатлительными. 

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