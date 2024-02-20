Жители Новомосковска устали от «круглогодичной кладбищенской выставки»

Соответствующий пост жители города опубликовали в соцсетях:

«Ритуальные услуги — это сфера, где нужен такт, деликатность и определенная строгость в оформлении. Так нет, лепят оголтелые зазывалки, как из газет 90-х годов, еще и в полдома высотой.

Ждут, что аппетит на похороны разыграется у случайного прохожего? Людям противно жить посреди кладбища, район и так мрачный. Вся работающая реклама давно уже в интернете, дозрейте! А здание подобного назначения должно быть оформлено скромно.

Мало того, беспардонность могильных дельцов не знает границ, додумались выставлять надгробные плиты с именами и портретами знаменитых актеров (также выставляют и плиты обычных людей). А их семьи вам давали разрешение на такую бессовестную акцию? Совсем уже границ не видите?»

Отметим, что в комментариях мнения горожан разделились: кто-то поддерживает автора поста, а кто-то, напротив, просит людей быть менее впечатлительными.