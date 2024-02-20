Цели достигнуты 

«2023 год стал для нас рекордным по ряду параметров, в том числе по размеру чистой прибыли, уровню рентабельности капитала, приросту клиентской базы и исторически низкому уровню проблемных кредитов. Все финансовые цели, которые мы ставили перед собой на прошлый год, выполнены. Высокий уровень прибыльности достигнут на фоне роста кредитного портфеля, стабильного качества портфелей и эффективности расходов, а также начала успешной интеграции группы „Открытие“ в ВТБ. Важным этапом стала принятая в декабре 2023 года Стратегия развития на период 2024-2026. Реализация новой стратегии позволит нам повысить уровень прибыльности бизнеса и будет способствовать долгосрочному росту акционерной стоимости», — заявил первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

По итогам 2023 года активы Группы увеличились на 20,5% и достигли 29,4 трлн руб. Объем совокупного кредитного портфеля составил 21 трлн руб. (+ 21%). Кредиты физлицам — + 24,6% (7 трлн руб.). Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 19,3% (до 14 трлн руб.). Совокупные средства клиентов выросли на 20,5% (до 22,3 трлн руб.).



Дмитрий Пьянов добавил, что с 26 февраля по 1 марта ВТБ проведет Стратегическую неделю, в рамках которой презентует новую Стратегию на 2024–2026 годы по направлениям: розница, средний и малый бизнес, технологии, корпоративно-инвестиционный бизнес.