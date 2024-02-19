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В Кимовске сотрудница больницы получила травму: работодатель выплатит ей компенсацию  

В Кимовске сотрудница больницы получила травму: работодатель выплатит ей компенсацию  

Об этом сообщает областная прокуратура.

Кимовская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению 72-летней работницы ГУЗ «Кимовская центральная районная больница» о нарушениях ее трудовых прав.

 Установлено, что на входе в здание образовалась наледь, которую никто не спешил убирать. В результате этого пенсионерка поскользнулась и получила травмы.

С целью защиты интересов работника медицинского учреждения межрайонная прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд о взыскании компенсации морального вреда. Требования прокурора судом удовлетворены.

С учреждения здравоохранения взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тысяч рублей.

Кроме этого, главврача больницы привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда).

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