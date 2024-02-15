Ушастые совы, поющий дрозд и енотовидный пёс: в Туле ищут хозяев для необычных питомцев

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Присмотритесь! Возможно, кто-то из них – ваш будущий лучший друг!

Тулячка Табрис Янгчен, которая уже не один год занимается выхаживанием редких животных и птиц, ищет новых заботливых хозяев для своих подопечных.

Енотовидная собака Трезор. Первогодок, не ручной. Была травма таза и бедренных суставов. Ищет очень заботливые руки с вольером.

Ушастые совы, выведенные в инкубаторе из яиц/ У будущего хозяина должна быть комната или балкон для содержания совы, грызуны для кормления и возможность регулярно консультироваться с ветеринаром.

Самец чёрного дрозда. Был перелом коракоида, летает. Не ручной, боится людей, но зато красиво поёт.

Сокол-чеглок Счастливый. Птенец 2022 года рождения. Перенёс ампутацию крыла и перелом бедра. Ручной.

Две пустельги – Металлург и Азот, 2022 и 2023 года рождения. Один из них плохо летает из-за перенесённой травмы.

Пёс Эйвон – метис питбуля. Готов стать хорошим другом и охранником. Не уживается с другими кобелями.