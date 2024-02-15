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Тульские дорожники готовятся к продолжению снегопада
Фото из архива Myslo

Тульские дорожники готовятся к продолжению снегопада

По поручению губернатора Алексея Дюмина глава тульского Минтранса Родион Дудник провел заседание оперативного штаба.

С понедельника в регионе идёт снег, в последние сутки снегопад усилился. На расчистку дорог направлено более 500 единиц техники, в том числе порядка 200 комбинированных дорожных машин. Очистка проезжей части ведется в усиленном режиме.

Особое внимание уделяется дорогам, по которым проходят маршруты школьных автобусов и общественного транспорта, а также подъездам к медучреждениям. Обеспечен проезд по всем региональным дорогам. Аварийно опасные участки посыпают антигололедными реагентами.

Вся информация о затруднении движения транспорта оперативно поступает в Ситуационный центр губернатора, организуется реагирование. Главы районных администраций отчитались об наличии снегоуборочной техники и противогололедных материалов.

Родион Дудник обратил особое внимание на необходимость качественной очистки федеральных трасс, поручил Тулаавтодору усилить работу на региональных дорогах, а главам муниципальным чиновникам – взять на личный контроль уборку дорог в районах.

– По данным МЧС, вечером и ночью снегопад продолжится, и, несмотря на это, мы должны обеспечить транспортное сообщение по всему региону. Принимайте максимальные меры для уборки дорог, – сказал министр.

Он напомнил, что ранее по поручению Алексея Дюмина была закуплена дополнительная техника для обслуживания дорог, которая активно используется. Все машины будут внесены в единую навигационную систему, которая позволит отслеживать их работу в режиме реального времени.

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сегодня, в 18:26 −8
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