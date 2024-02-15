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На Губернском катке пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха
Фото из архива Myslo.

На Губернском катке пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха

Для туляков выступят именитые российские фигуристы.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина в феврале и марте на Губернском катке на площади Ленина в Туле пройдет ряд праздничных и спортивных мероприятий для всех желающих.

17 февраля на катке будет дан старт Году семьи в Тульской области. Он станет главной площадкой спортивного фестиваля «Мама, папа, я — хоккейная семья». По всему региону на лед выйдут более 100 семейных команд. Состоится символическая передача огня Всероссийского семейного очага, зажжённого на Международной выставке-форуме «Россия».

На этом празднике все желающие смогут не только поболеть за хоккеистов, но и поучаствовать в подвижных играх, сделать семейное фото и выпить горячего чаю из самовара. С 14.00 продолжится массовое катание.

23 февраля, в День защитника Отечества, на катке весь день будут звучать патриотические песни. Посетители смогут написать письмо участникам СВО. В 16.00 выступит группа «Крылатая гвардия». Все представители сильного пола, пришедшие на каток, получат в подарок пряник. Будет работать полевая кухня.

3 марта серию мероприятий «Весна на Губернском катке» откроет ледовое шоу Ильи Авербуха.

Для гостей праздника выступят именитые российские фигуристы.

Будет организована прямая трансляция на телеканале «Первый Тульский».

Еще одно ледовое шоу состоится в Международный женский день, 8 Марта. Начало — в 19.00. С 10.00 до 15.15 будет открыто массовое катание под романтические весенние композиции. Всем посетительницам катка вручат пряники.

17 марта каток завершит свою работу. Вечерние сеансы в 18.00 и 20.00 традиционно пройдут под музыку тульских диджеев. Состоится розыгрыш призов среди посетителей.

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