Администрация Тулы призвала водителей воздержаться от поездок по Калужскому шоссе

Управление по транспорту и дорожному хозяйству рекомендует водителям легкового и большегрузного транспорта по возможности исключить из маршрутов движение через Калужское шоссе.

Это позволит чистить проезжую часть от снега, обрабатывать ее противогололедными материалами в нормативные сроки. Также это поможет избежать заторов на въезде и выезде из Тулы.

В администрации сообщили, что ТЦ «Метро» предоставит парковочное пространство на территории торгового центра всем транспортным средствам без исключения, которые испытывают сложности в движении на данном участке.

Парковка доступна целый день, имеются ограничения на въезд/выезд в промежуток с 23.00 до 5.00. В данный промежуток времени въезд/выезд с парковочного пространства не осуществляется.