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Администрация Тулы призвала водителей воздержаться от поездок по Калужскому шоссе

Администрация Тулы призвала водителей воздержаться от поездок по Калужскому шоссе

Все автомобилисты могут бесплатно припарковаться возле ТЦ «Метро».

Управление по транспорту и дорожному хозяйству рекомендует водителям легкового и большегрузного транспорта по возможности исключить из маршрутов движение через Калужское шоссе. 

Это позволит чистить проезжую часть от снега, обрабатывать ее противогололедными материалами в нормативные сроки. Также это поможет избежать заторов на въезде и выезде из Тулы.

В администрации сообщили, что ТЦ «Метро» предоставит парковочное пространство на территории торгового центра всем транспортным средствам без исключения, которые испытывают сложности в движении на данном участке.

Парковка доступна целый день, имеются ограничения на въезд/выезд в промежуток с 23.00 до 5.00. В данный промежуток времени въезд/выезд с парковочного пространства не осуществляется.

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