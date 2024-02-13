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Тульских автомобилистов предупредили о снегопаде и гололедице
Фото из архива Myslo.

Тульских автомобилистов предупредили о снегопаде и гололедице

К вечеру в регионе ухудшится погода.

13 февраля с 21.00 в Тульской области ожидается снегопад, на дорогах — гололедица, порывы ветра — до 11 м/с. В региональной Госавтоинспекции отметили, что непогода может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди движущегося транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. На заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.

Госавтоинспекция также призвала пешеходов перед выходом на проезжую часть убедиться, что это безопасно. 

Экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.

  • Телефоны дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по г. Туле: 32-95-40 или 32-95-42.
  • Телефон дежурной части ОБ ДПС Госавтоинспекции по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
  • Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7 999 374-36-13.
  • Телефон Telegram «Сообщи о гололеде»: +7 999 374-05-98.

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