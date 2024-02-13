Тульских автомобилистов предупредили о снегопаде и гололедице

Фото из архива Myslo.

К вечеру в регионе ухудшится погода.

13 февраля с 21.00 в Тульской области ожидается снегопад, на дорогах — гололедица, порывы ветра — до 11 м/с. В региональной Госавтоинспекции отметили, что непогода может вызывать осложнение дорожно-транспортной обстановки.

Водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди движущегося транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. На заснеженном покрытии ухудшается сцепление колес с дорогой, увеличивается тормозной путь.

Госавтоинспекция также призвала пешеходов перед выходом на проезжую часть убедиться, что это безопасно.

Экипажи ДПС, находящиеся на маршруте патрулирования, готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию.