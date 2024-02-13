В феврале график работы музея «Ясная Поляна» изменится

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

В праздничные дни музей-усадьба «Ясная Поляна» и его филиалы будут работать иначе.

УСАДЬБА «ЯСНАЯ ПОЛЯНА». Телефон +7 (48751) 76-125.

22 февраля музей-усадьба «Ясная Поляна» работает по сокращенному графику. Экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» проводятся с 9.30 до 13.40. С 13.50 до 14.30 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).

23, 24 и 25 февраля 2024 года экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» проводятся с 9.30 до 14.40. С 14.50 до 15.30 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).

Вход на территорию заповедника в эти дни возможен с 9.00 до 16.00, находиться на территории можно до 17.00. Для прогулки по заповеднику необходимо купить входной билет (100 рублей) в терминалах у входа в музей. Оплату можно произвести банковской картой или наличными без сдачи.

Козлова Засека. Телефон +7 (4872) 31-40-92.

На ближайшей к Ясной Поляне железнодорожной станции Козлова Засека можно посетить историческое здание вокзала, связанное с поездками семьи Толстых и их гостей, а также осмотреть выставку «Железная дорога Льва Толстого». График работы:

22 февраля 2024 года с 9.30 до 15.30;

23, 24 и 25 февраля 2024 года с 9.30 до 16.30 (начало последней экскурсии в 15.30).

«Л. Н. Т.». Телефон +7 (4872) 77-33-02.

В Музейном квартале Тулы в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» располагается интерактивная экспозиция «Мой адрес всегда. Тула». На втором этаже комплекса можно осмотреть выставку «Читаем Льва Николаевича Толстого», состоящую из детских иллюстраций к «Азбуке».

График работы:

22 февраля 2024 года с 11.00 до 18.00;

23 и 24 февраля 2024 года с 11.00 до 19.00;

25 февраля с 10.00 до 18.00.

Щекино (Ясенки). Телефон +7 903 038-52-30.

Достопримечательностью историко-культурного комплекса на железнодорожной станции «Щекино» (Ясенки) является стилизованный остановочный пункт станции Ясенки (это название станция носила до 1903 года) с билетной кассой и пассажирским вагоном конца XIX — начала XX века. В вагоне можно увидеть, в каких условиях путешествовали пассажиры первого, второго и третьего классов, посмотреть кинохронику о пребывании на станции Щекино Льва Николаевича Толстого.

График работы:

22 февраля 2024 года с 9.30 до 15.30;

23, 24 и 25 февраля 2024 года с 9.30 до 16.30 (начало последней экскурсии в 15.30).

Музей Земства и градостроительной истории в Крапивне. Телефон +7 910 552-51-29.

В старинном уездном городе туристы могут познакомиться с достопримечательностями места в рамках обзорной или тематической экскурсии. Экспозиция музея рассказывает об истории градостроительства и общественной жизни России XIX столетия, в том числе об опыте местного самоуправления после проведения земской реформы 1864 года. Также в музее проводятся мастер-классы.

График работы:

22 февраля 2024 года с 9.00 до 16.00;

23, 24 и 25 февраля 2024 года с 9.00 до 17.00.

Малое Пирогово. Телефон +7 (48751) 31-3-30.

В усадьбе посетителям предлагаются экскурсии по территории и усадебному дому, владелицами которого были младшая сестра Льва Толстого Мария Николаевна и дочь Мария Львовна.

График работы:

22 февраля 2024 года с 10.00 до 15.30, экскурсии проводятся с 10.00 до 14.30;

23, 24 и 25 февраля 2024 года с 10.00 до 16.30, экскурсии проводятся с 10.00 до 15.30.

Никольское-Вяземское. Телефон +7 920 801-96-31.

Усадьба, принадлежавшая предкам Толстого по отцовской линии, также ждет гостей в февральские праздники. В усадебном доме размещена экспозиция, связанная с историей рода Толстых в контексте истории России. Территорию можно осмотреть с экскурсией «Никольское-Вяземское — родовое имение графов Толстых».

График работы.