«Платите, а то стоять не будете!»: бывший сотрудник администрации собирает деньги с продавцов барахолки

Фото Артёма Жильцова

Оказалось, по старой памяти: уже три года мужчина не имеет отношения ни к администрации, ни к блошиному рынку.

На днях побывали на блошином рынке на ул. Колетвинова в Туле. Торговцы пожаловались, что каждые выходные к ним приходит «крупный мужчина в очках» и собирает деньги за разрешение на торговлю. Кто он и куда именно идут деньги, они не знают.

— Мы тут стоим, а он приходит к нам, говорит: «Платите, а то стоять не будете!» Мы ему даём по 20-25 рублей, бывает, по 100, если «прилавок» большой. Зовут его Вячеслав Г. (фамилию не публикуем, но знаем. — Прим. авт.). Говорит нам, что он из Управления экономического развития городской администрации.

В Управлении Myslo объяснили, что Вячеслав был «организатором ярмарки вещей бывшего пользования» — человеком, выигравшим аукцион на открытие местечкового рынка. Было это, правда, много лет назад. Уже три года Вячеслав не имеет отношения ни к Управлению, ни к блошиному рынку.

Барахолка вообще находится в «серой зоне»: торговцы раскладывают свой товар каждую субботу и воскресенье, но официально этого рынка не существует. Когда-то, когда торговцев «попросили» с улицы Пирогова, с ними заключили договор. Одни его помнят, а вот другие ни о каком договоре и не слышали.

Представитель администрации Тулы объяснил Myslo, что взыскивать плату за нахождение на рынке может только его организатор. Но если рынка на бумаге нет, то и организатора у него тоже нет. Значит, Вячеслав Г. приходит на барахолку по старой памяти и собирает у продавцов дань, пусть и небольшую.