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В Туле объявлен набор на бесплатный курс «От каллиграфии до граффити»

В Туле объявлен набор на бесплатный курс «От каллиграфии до граффити»

Работы участников представят на специальной выставке.

В Туле открыт набор на бесплатный курс «От каллиграфии до граффити». Участникам расскажут о красоте букв, формах, стилях, направлениях, покажут работу перьями, кистями, маркерами и баллонами.

Для занятий необходимо желание, усидчивость и хорошее настроение. Все материалы и инструменты предоставляет школа. Старт занятий 20 февраля. Детская группа (ребята от 8 лет) будет заниматься по вторникам в 19.00, взрослая — в это же время по средам. Регистрация — по ссылке.

В конце курса организуют выставку работ и мурал в одном из городских пространств.

Адрес: ул. Макаренко 2, цокольный этаж, офис 12, арт-резиденция «Родина».

Проект реализуется при поддержке Росмолодёжь.Гранты. 

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