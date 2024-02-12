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Задержан извращенец, который прижимался к девочкам в тульском транспорте

Задержан извращенец, который прижимался к девочкам в тульском транспорте

Полиция нашла его по приметам.

Больше месяца в тульских соцсетях выкладывали посты о неприятном мужичке, который терся о молоденьких и даже маленьких пассажирок в транспорте.

В основном извращенец орудовал в автобусах № 40 и 16: подходил к сидящим в транспорте девочкам, терся причинным местом о плечо. Обычно девчонки пугались и молчали либо просто пересаживались. Были случаи, когда мужчины делали извращенцу замечание, выгоняли из автобуса. Но в полицию никто не обращался, писали в соцсетях — каждый пост набирал десятки комментариев.

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— Застала этого мужчину в другом транспорте. Сначала стоял чуть вдалеке и внаглую трогал мою руку, что держала поручень, а потом встал сзади, начал нюхать мои волосы и тереться. Скажу честно, я испугалась и не смогла ничего сделать, как и окружающие, которые видели все происходящее. Когда выходила из транспорта, он тоже вышел и шел за мной, — пишет одна из девушек. 

— Со мной в сентябре такое произошло. Я на весь автобус попросила не прижиматься ко мне. Конфликт был улажен тем, что я просто вышла из автобуса.

— Данный тип катается по 16-му маршруту. Садится в районе облбольницы и выходит на Халтурина. Сегодня дочка ехала с девочкой лет 14 на занятия. «Герой» терся о них и пытался потрогать. Товарищ знай: тебя тоже могут потрогать, но по-другому!

Так бы все и продолжалось, если бы мамы двух 16-летних тулячек не обратились в полицию. Девочки сами стали жертвами «автобусного маньяка» и записали телефон еще одной пострадавшей, которой всего 14 лет. В полиции девочки дали подробное описание мерзавца. 

По нашей информации, правоохранители выходили в тайные рейды на указанных автобусах и по приметам задержали извращенца. 

По информации Myslo, 28 января было возбуждено уголовное дело по ст. 135 ч. 1 УК РФ «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста». Мужчина находится под подпиской о невыезде. 

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Автор:
сегодня, в 15:59 +23
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