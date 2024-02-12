Улицы Тулы сковало льдом: фоторепортаж

Фото Дмитрия Дзюбина.

Сегодня очень скользко! Будьте осторожны.

Ночью в Туле прошел ледяной дождь, в итоге к утру город покрылся ледяной коркой. На улицах образовался сплошной каток: коммунальщики не везде оперативно успели обработать дороги и тротуары реагентами.

Смотрите фоторепортаж Myslo:

UPD. В администрации Тулы сообщили, что в связи с погодными условиями усилена обработка противогололедными материалами проезжих частей, спусков и подъемов, тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок.

Друзья, а как вы добирались до работы/учебы? Расскажите, где самые скользкие улицы в городе?