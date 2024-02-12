В Ясной Поляне отреставрируют толстовку Льва Толстого

Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

Ежегодно музей выбирает из своей коллекции экспонаты, которые больше всего нуждаются в реставрации. Специалистов, которые займутся этой работой, определяет строгая конкурсная процедура, поскольку все эти предметы — свидетели жизни Льва Николаевича Толстого и его родных.

С выбором предметов для реставрации музею помогают приглашенные эксперты, которые после осмотра коллекций дают свои рекомендации. В этом году на реставрацию отправится блуза Льва Толстого, находящаяся в открытой экспозиции в спальне писателя. Знаменитой толстовке требуется полусухая очистка и антисептическая обработка.

Хранитель Дома Толстого Надежда Переверзева:

Надежда Переверзева — С середины 80-х годов XIX века блуза становится неизменной одеждой Льва Николаевича. Нельзя не сказать, что последователи писателя вслед за своим кумиром стали носить похожие блузы, которые еще при жизни писателя начали называться толстовками. Всего в яснополянском доме сохранилось пять толстовских блуз. Блуза в спальне — полотняная, с перламутровыми пуговицами. Ее особенность в том, что с внутренней стороны пришит карман для карандаша.

Почти все вещи, которыми в скором времени займутся художники-реставраторы, принадлежали членам семьи Льва Николаевича. Так, для восстановления приходно-расходной книги, которую вела жена Толстого Софья Андреевна, необходимо, чтобы в составе группы реставраторов, помимо художника-реставратора по бумаге, был художник-реставратор по ткани. Это объясняется тем, что восстановить корешок книги нужно именно той тканью, которая была бы идентична сохранившейся.

В планах музея на этот год есть и реставрация вещей, владельцами которых были внуки Толстого. Кроме того, в реставрации нуждаются несколько гравюр середины XIX века, а также картина, написанная внуком писателя Олегом Толстым. Всего в этом году планируется отреставрировать 17 предметов из фондов музея-усадьбы «Ясная Поляна».

