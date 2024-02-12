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Три новомосковца отправятся на исправительные работы за кражу резервуара с заправки
Фото Артема Жильцова

Три новомосковца отправятся на исправительные работы за кражу резервуара с заправки

Райсуд вынес решение по делу ранее судимых фигурантов.

2 ноября прошлого года жители Новомосковска М., Ж. и Л. приехали на заброшенную автозаправочную станцию HB oil. Они, заранее сговорившись, собрались украсть цилиндрический резервуар и сдать его на металлолом. 

Заправка располагалась за городом, в районе, поэтому мужчины были уверены, что никто их не застанет. Газовым резаком М. и Ж. распилили часть цилиндрического резервуара и погрузили в машину. Л. в это время «стоял на стреме», чтобы в случае опасности дать сигнал. Злоумышленники хотели сдать резервуар в пункт приема металла, а потом вернуться на заправку и украсть что-нибудь еще. 

Однако планы на быструю наживу рухнули. Действия мужчин пресекли полицейские. Они задержали злоумышленников с поличным возле пункта приема металлолома в Донском. 

— Приговором суда граждане признаны виновными. М. и Л. назначено наказание в виде исправительных работ на срок: первому — 8 месяцев, второму — 6 месяцев, с удержанием 10% в доход государства из заработной платы осужденных. Ж. по совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении и штрафа в размере 15 000 руб., — рассказали в новомосковском райсуде. 

Мера пресечения в отношении осужденных оставлена без изменения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
 
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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Фотограф:
сегодня, в 12:11 0
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