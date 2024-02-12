На ремонт Щекинского шоссе потратят более 356 млн рублей

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На еженедельном оперативном совещании глава администрации Тулы Илья Беспалов доложил губернатору Алексею Дюмину, что в этом году в областной столице четыре улицы отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это Щёкинское шоссе, улицы Дмитрия Ульянова, Курковая и Набережная Дрейера.

Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие, приведут в порядок тротуары, ливневую систему, парковочное пространство, отремонтируют люки смотровых колодцев, нанесут дорожную разметку, установят знаки, светофоры, ограждения и искусственные неровности. На улицах, где курсирует общественный транспорт, обустроят заездные карманы и остановочные площадки, заменят павильоны.

Сметная стоимость ремонта ул. Дмитрия Ульянова составляет 176 295 901, 28 руб., протяженность 1,8 км;

Щекинского шоссе — 356 851 729, 08 руб., протяженность 3,9 км;

ул. Курковой — 68 161 741, 46 руб., протяженность 1,3 км;

ул. Набережная Дрейера — 159 111 277, 38 руб., протяженность — 2,3 км.

Кроме того, по проекту «Наш город» отремонтируют четыре объекта, по «Народному бюджету» — семь.