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На ремонт Щекинского шоссе потратят более 356 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На ремонт Щекинского шоссе потратят более 356 млн рублей

Эту улицу ждет комплексный ремонт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

На еженедельном оперативном совещании глава администрации Тулы Илья Беспалов доложил губернатору Алексею Дюмину, что в этом году в областной столице четыре улицы отремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Это Щёкинское шоссе, улицы Дмитрия Ульянова, Курковая и Набережная Дрейера.

Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие, приведут в порядок тротуары, ливневую систему, парковочное пространство, отремонтируют люки смотровых колодцев, нанесут дорожную разметку, установят знаки, светофоры, ограждения и искусственные неровности. На улицах, где курсирует общественный транспорт, обустроят заездные карманы и остановочные площадки, заменят павильоны.

  • Сметная стоимость ремонта ул. Дмитрия Ульянова составляет 176 295 901, 28 руб., протяженность 1,8 км;
  • Щекинского шоссе — 356 851 729, 08 руб., протяженность 3,9 км;
  • ул. Курковой — 68 161 741, 46 руб., протяженность 1,3 км;
  • ул. Набережная Дрейера — 159 111 277, 38 руб., протяженность — 2,3 км.

Кроме того, по проекту «Наш город» отремонтируют четыре объекта, по «Народному бюджету» — семь. 

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