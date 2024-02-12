Словно так и надо: в Туле двое водителей бесцеремонно проехали на красный

Евгений прислал в нашу традиционную рубрику кадры, снятые на ул. Гастелло в Туле. На записи видно, как два водителя грубейшим образом нарушили Правила дорожного движения. Автомобилистов не остановило даже то, что на пешеходном переходе уже находились люди.

«3 февраля 2024 г., примерно в 12.30 (время на регистраторе сбито на 1 час), перекресток с улицей Кутузова. Два очень нетерпеливых нарушителя. К сожалению, номер на BMW слишком грязный, что тоже является нарушением ПДД, и за это предусмотрен штраф. Номер Toyota У345РС71», — написал автор видео.



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