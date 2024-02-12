Центральную Россию ждут 25-градусные морозы и барический «бугор»

Фото Артема Жильцова.

На текущей неделе нас ждет кардинальная смена погоды. В понедельник и вторник ожидаются незначительные морозы — до -6, пройдет снег, ледяной дождь.

В среду на территорию страны хлынет ледяной арктический воздух. Это принесет похолодание практически везде. Так, в Республике Коми ударят 40-градусные морозы, а на юге России рекордное 20-градусное тепло к выходным сменится околонулевой температурой и заморозками.

В Москве же в этот день будет солнечно и бесснежно, ночью воздух остынет до −11…−16 °С, в дневные часы будет −7…−12 °С. Такая же погода ждет и Тулу.

В четверг под утро морозы окрепнут до −17…−22 °С, днём не выше −10…−15 °С.

На пик стужа выйдет в ночь на пятницу, когда минимальная температура составит −20…−25 °С.

После полудня будет всего −9…−14 °С, что на 10–11° ниже положенного в середине февраля.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», до конца недели погода сохранится «миллион на миллион»: малооблачно, без осадков и аномально холодно.

В выходные ожидается переменная облачность, осадки маловероятны, холод ослабеет. В субботу ночью −15…−20 °С, в разгар дня −6…−11 °С; в воскресенье −11…−16 °С и −5…−10 °С соответственно.

Кроме того, погода принесет еще один неприятный сюрприз — жителей ждет барический «бугор». В пятницу барометры покажут аномальные 769 мм рт. ст., что на 22 единицы выше нормы.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью ТАСС отметил:

— До начала весны осталось три недели, но ни о какой весне я бы сейчас говорить не стал. По расчетам, в пятницу и выходные на 80% территории страны аномальные низкие температуры, ниже многолетних значений.