  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Врачи Тульского перинатального центра приняли сложные роды - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Врачи Тульского перинатального центра приняли сложные роды

Врачи Тульского перинатального центра приняли сложные роды

У 37-летней тулячки, беременной в третий раз, выявили серьезную патологию – предлежание плаценты и врастание ее в рубец на матке.

Это одно из наиболее тяжелых осложнений беременности, которое приводит к массивной кровопотере и удалению матки. Этот вид патологии нередко диагностируется при повторных беременностях после кесарева сечения и часто приводит к удалению матки вместе с вросшей плацентой.

Врачи акушеры-гинекологи областного перинатального центра Петр Мартыненко, Ольга Шубина и Елена Коннова успешно провели операцию и спасли жизни матери и ребенка.

Медики не только избежали массивного кровотечения, но и сохранили матку, а значит, и детородную функцию. У женщины родился малыш весом 2300 г, ростом 43 см.

— Ежегодно у нас в центре регистрируется 8-10 случаев врастания плаценты в стенку матки. Освоение органосохраняющего метода при оперативном вмешательстве — важный шаг к повышению безопасности родовспоможения, — сказал главный врач областного перинатального центра, доктор медицинских наук Сергей Рыбников.

Сейчас состояние мамы и малыша стабильное. Они находятся под наблюдением врачей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:00 0
Другие статьи по темам
Событие
родыпатология
Люди
Петр МартыненкоОльга ШубинаЕлена КонноваСергей Рыбников
Место
Тульский областной перинатальный центр

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Центральную Россию ждут 25-градусные морозы и барический «бугор»
Центральную Россию ждут 25-градусные морозы и барический «бугор»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.