Врачи Тульского перинатального центра приняли сложные роды

У 37-летней тулячки, беременной в третий раз, выявили серьезную патологию – предлежание плаценты и врастание ее в рубец на матке.

Это одно из наиболее тяжелых осложнений беременности, которое приводит к массивной кровопотере и удалению матки. Этот вид патологии нередко диагностируется при повторных беременностях после кесарева сечения и часто приводит к удалению матки вместе с вросшей плацентой.

Врачи акушеры-гинекологи областного перинатального центра Петр Мартыненко, Ольга Шубина и Елена Коннова успешно провели операцию и спасли жизни матери и ребенка.

Медики не только избежали массивного кровотечения, но и сохранили матку, а значит, и детородную функцию. У женщины родился малыш весом 2300 г, ростом 43 см.

— Ежегодно у нас в центре регистрируется 8-10 случаев врастания плаценты в стенку матки. Освоение органосохраняющего метода при оперативном вмешательстве — важный шаг к повышению безопасности родовспоможения, — сказал главный врач областного перинатального центра, доктор медицинских наук Сергей Рыбников.

Сейчас состояние мамы и малыша стабильное. Они находятся под наблюдением врачей.