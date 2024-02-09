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Тульские госавтоинспекторы проведут рейд «Грузовик»
Фото из архива Myslo

Тульские госавтоинспекторы проведут рейд «Грузовик»

Профилактическое мероприятие пройдёт с 12 по 18 февраля.

УГИБДД УМВД России по Тульской области сообщает, что в рамках контроля за безопасностью дорожного движения с 12 по 18 февраля в регионе будет проводиться профилактический рейд «Грузовик».

Полицейские будут проверять соблюдение ПДД водителями большегрузных машин, а также обратят внимание на соблюдение режима труда и отдыха и наличие необходимых документов. Кроме того, в зоне повышенного внимания окажется техническое состояние машин – исправность ремней безопасности, износ протектора шин, состояние световых приборов и т. д.

Тульская Госавтоинспекция напоминает водителям и руководителям автотранспортных предприятий о необходимости неукоснительного соблюдения ПДД и других нормативных правовых актов в сфере безопасности дорожного движения.

 

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сегодня, в 21:54 0
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