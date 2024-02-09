  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Два новых «Львёнка» на следующей неделе выйдут на тульские маршруты - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Два новых «Львёнка» на следующей неделе выйдут на тульские маршруты
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Два новых «Львёнка» на следующей неделе выйдут на тульские маршруты

Ожидается, что к концу месяца в оружейную столицу поступят ещё три современных трамвая.

Два новых трамвайных вагона модели 71-911 ЕМ «Львенок», прибывшие в Тулу два дня назад, выйдут на маршруты на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Трамваи полностью низкопольные – это очень удобно для маломобильных пассажиров.

– Здесь есть система освещения салона, система кондиционирования, отопления, громкий и внятный автоинформатор, медиасистема с объявлением остановок. Туляки уже положительно оценили новые трамваи, скоро на улицах города их станет больше, – рассказал начальник тульского трамвайного депо Кирилл Куршев.

В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тулу поступили 17 новых вагонов «Львенок». Все новые трамваи оснащены устройствами бескондукторной оплаты проезда. По поручению главы городской администрации Ильи Беспалова во всех трамваях установили валидаторы.

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:21 +1
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыновые трамваитрамвай Львенокобщественный транспорт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские госавтоинспекторы проведут рейд «Грузовик»
Тульские госавтоинспекторы проведут рейд «Грузовик»
За год более 20 тысяч туляков купили жильё в ипотеку
За год более 20 тысяч туляков купили жильё в ипотеку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.