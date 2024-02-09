Два новых «Львёнка» на следующей неделе выйдут на тульские маршруты

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Ожидается, что к концу месяца в оружейную столицу поступят ещё три современных трамвая.

Два новых трамвайных вагона модели 71-911 ЕМ «Львенок», прибывшие в Тулу два дня назад, выйдут на маршруты на следующей неделе. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Трамваи полностью низкопольные – это очень удобно для маломобильных пассажиров.

– Здесь есть система освещения салона, система кондиционирования, отопления, громкий и внятный автоинформатор, медиасистема с объявлением остановок. Туляки уже положительно оценили новые трамваи, скоро на улицах города их станет больше, – рассказал начальник тульского трамвайного депо Кирилл Куршев.

В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тулу поступили 17 новых вагонов «Львенок». Все новые трамваи оснащены устройствами бескондукторной оплаты проезда. По поручению главы городской администрации Ильи Беспалова во всех трамваях установили валидаторы.