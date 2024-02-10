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Топить снег, чтобы помыться: как живут без водопровода жители поселка Лесной у Ясной Поляны

Топить снег, чтобы помыться: как живут без водопровода жители поселка Лесной у Ясной Поляны

Более полугода пос. Лесной живет без водоснабжения. Летом собирали дождевую воду, сейчас топят снег, потому что нет колодца и колонки, а водопровод неисправен.

Хорошо еще, что зима снежная, говорят жители. И это на шутку мало похоже.

С лета аварийная бригада в поселок Лесной Центрального округа Тулы приезжает практически каждый день. Сети настолько изношены, что не выдерживают давления и рвутся. Хотя проблема не только в давлении, но и в качестве самой воды.

В доме Надежды Фомушкиной многолитровая накопительная система. Она была создана вынуждено – её дом находится в верхней части поселка. Вода, даже когда её дают, последние полгода не доходит до него. Пришлось проявлять смекалку и изобретательность.

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Надежда Фомушкина

– В туалете стоит одна 250-литровая бочка с талой водой, в комнате же целая накопительная система: в шесть ведер и контейнер набираем снег, он растаял – выливаем воду в бочку и снова набираем снег в освободившиеся емкости. Рядом стоит еще одна 250-литровая бочка с питьевой водой, её МЧС подвозит в поселок. В третьей комнате стоит такая же четвертая бочка – в ней вода для кухни. Так и живем! Сколько нам терпеть это? – говорит Надежда Фомушкина.

Анна Тимофеевна Соловьева за водой не ходит в силу почтенного возраста, ей помогают соседи. Но иметь воду в бутылках дома – это одно, другое – использовать её в быту, ведь стирать приходится по старинке руками, а мыться в тазике.

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– Мне сейчас уже 88 лет. Разве я могу как раньше, нажваривая, стирать?! Нет, конечно, – говорит Анна Тимофеевна. – Жизнь и так непростая была у меня, столько всего пережила! И немцев помню, как они к нам в деревню пришли – я тогда в Плавском районе жила. Потом война кончилась, но тоже было непросто. В 13 лет дояркой работать пошла – нас шестеро в семье, надо было мамке помогать. Всю жизнь так и трудилась. И на склоне лет не дают продыху – снова с дедом моим топим снег, а стираемся и моемся в тазике.

Татьяна Горобец живет вместе с дочерью и тремя внуками. На пять человек воды надо много – только успевай топить снег. Татьяне тоже пришлось прибегать к некоторым хитростям, чтобы ускорять процесс плавления.

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– Ставлю таз со снегом на плиту, наливаю немного воды в него, жду 15 минут и вот 4 литра вода. Почистить зубы и умыться хватит. Так и топим, чтобы обмыться, посуду помыть, – рассказывает Татьяна Горобец. – Чтобы полностью помыться раз в неделю к родственникам ездим. Но это хорошо, у нас есть к кому поехать. А вот бабе Ане приходится мучиться в тазике!

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В таких условиях люди в поселке Лесной живут с 1 июня. С этого дня сменился поставщик воды.

Долгие годы за это отвечала Яснополянская фабрика тары и упаковки. В советские годы именно она и строила водопровод к домам сотрудников. После государственное имущество было приватизировано с обязанностью его содержать. Годы прошли, времена изменились.

Предприятие отказалось от этой функции, заявив, что жители не платили за ресурсы, и фабрика потеряла из-за них более 15 млн рублей.

Воду в поселок стал подавать Яснополянский водоканал, запитав его  назад от законсервированной десятилетия резервной скважины Яснополянской больницы. То, что полилось из этой скважины едва ли можно назвать водой – жители это поняли уже с первого дня.

Myslo писал о проблеме летом: «скважина — без лицензии, и еще в советское время от ее использования отказались (как от негодной для подачи питьевой воды со слов жителей). Из-за этого проблемы с низким напором, запах неприятный и цвет мутный, ржавый; на воде периодически появляется маслянистая пленка. Белье светлое при стирке темнеет, сантехнику помоешь — через пару дней коричневеет. Когда фабрика поставляла воду, такого не было», рассказывали тогда жители.

Проблему тогда обещали устранить к 1 сентября, но этого не случилось. С 1 октября поселок переключили на другую скважину, но вскоре переподключили обратно из-за проблем с водоснабжением в больнице. И тут начались постоянные порывы.

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Роман Тарасов

– Сети настолько гнилые, что аварийная бригада иногда не успевает доехать до своей базы, как у нас случается новая авария. Только возле моего дома шесть раз в разных местах делали разрытия из-за аварий: в одном месте чинят, в другом тут же рвется, – рассказывает Роман Тарасов.

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Его дом расположен в самой нижней части поселка, из-за чего он один из немногих, у кого вода присутствовала большую часть этого времени. Однако из-за абсолютного отсутствия качества, пришлось ставить фильтры.

– Качество воды такое, что я раз в два дня меняю в фильтры – с них ржавчина, как кирпич, отслаивается. Раньше у нас вода была идеальная – хоть в аквариум заливай из-под крана. А сейчас не пойми что, она только пачкает всё, – добавляет Роман.  – Последнюю же неделю её совсем нет. Сети были взяты администрацией на баланс как бесхозные почему-то, схем прокладки водопровода нету, ищут вслепую место порывов. Вчера нашли, разрыли, сегодня тоже работают на месте. Когда он будет устранен – никто сказать не может.

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Возможно, сильная загрязненность воды, поступающей из Яснополянской скважины, и стала причиной бесконечных аварий – взвесь забивает ветхие сети, и те под давлением рвутся

Летом лабораторные исследования воды подтвердили ее полную непригодность для использования даже на огороде: железо – превышение в 10 раз, мутность – превышение в 2 раза, жесткость – превышение в 3 раза, магний – превышение в 1,68 раз, плюс – осадок.

Жители недоумевают:

почему никто не проверил состояние скважины перед подключением и не привел её в нормативное состояние? Объяснения на этот вопрос нет.

Впрочем, нет ответа и на вопрос, а кто же эти люди, которые накопили такие долги, что вынудили фабрику бросить поселок?

Владислав Воронцов

– С прошлого года до сих пор вода с фабрики вдоль трассы в дренаж льется... Пусть директор фабрики называет конкретно суммы долга по книжкам жителей, по которым мы платили ему в бухгалтерию, а не по счетчику на своей скважине, – говорит староста поселка Владислав Воронцов. – Так можно наговорить, что угодно. У Яснополянского водоканала, тоже на скважине счетчик показывает подачу нам на поселок более 2200 кубов воды, а мы ее не видим. И у него на фабрике постоянно утечки крупные были. Их инженер сам говорил, что их ищут и не могут их обнаружить, где они.

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В управлении городского хозяйства проблему признают, но причину её происхождения не поясняют.

«В поселке Лесной на этой неделе наблюдались перебои с водой. Специалисты АО «АДС города Тулы» оперативно выезжали на место и устраняли аварийные ситуации.  Вопрос с водоснабжением держится на контроле. Дополнительно сообщаем, что в этом году буду проведены работы по замене 700 метров сетей водоснабжения в п. Лесной», – так комментируют в управлении проблему, которая длится уже месяцы в поселке.

Что же касается качества воды, то за это отвечает ООО «Яснополянский водоканал». Именно эта организация обязана вести контроль и своевременно устранять неполадки на скважине.

Жители, устав уже от бесконечных обещаний, не знают, кому и чему верить. И не понимают, чем были заняты те люди, которые обязаны заботиться о предоставлении качественной услуги до того, как подключить поселок к непригодной для использования скважине?

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