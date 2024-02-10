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Жительница Богородицка убила сожителя во время ссоры

Жительница Богородицка убила сожителя во время ссоры

У пары есть трое детей, один из которых — несовершеннолетний.

Следователем Богородицкого межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в убийстве.

Следствием установлено, что 9 февраля в деревне Красный Посад Богородицкого района обвиняемая в ходе конфликта нанесла один удар ножом в область живота своего сожителя. От полученного повреждения мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе допроса свою вину в инкриминируемом преступлении женщина признала в полном объеме. В ближайшее время следователь выступит в суде с ходатайством об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Также установлено, что у пары трое детей, младший из которых несовершеннолетний. Следователем СК ребенок передан в органы опеки и попечительства для решения вопроса о передаче его иным родственникам.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Осмотрено место происшествия, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.

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Автор:
сегодня, в 12:58 +2
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